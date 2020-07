Zum Glück nicht autofrei: Lkw bringt Grünen-Plakat

Als der Projektversuch zum „autofreien Hauptplatz“ am 15. Juli startete, waren selbst die Chauffeure der politischen Dienstkarossen angehalten worden, nicht unbedingt über den Hauptplatz zu fahren, obwohl sie es sogar gedurft hätten. Aber was sollten die Bürger denken, wenn man es nicht einmal selbst schaffen würde, mit gutem Beispiel voran zu gehen. Ganz anders und weniger ungeniert zeigten sich da Donnerstag Vormittag die Grünen. Denn zur Präsentation der neuen Plakataktion von Grünen-Umweltlandesrat Stefan Kaineder hatte man sich nicht nur ausgerechnet den in den letzten Tagen viel zitierten Hauptplatz ausgesucht, sondern das neue Kampagnenteil mit einem Pritschenwagen angekarrt und stolz hergezeigt, während der Klein-Lkw über eine Stunde zwischen den neuen Winterlinden parkte, ehe er seiner Bestimmung wieder gerecht wurde, und das Plakat wieder abtransportierte.