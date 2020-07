Kündigungswelle bei Swarovski: Taskforce kommt

Ziel sei ein Abbau in Schritten, erklärte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Swarovski-Geschäftsführer Robert Buchbauer meinte darauf angesprochen: „Darüber ist in der Taskforce zu reden.“ Über die bestmögliche Unterstützung der Betroffenen werde jedenfalls in den nächsten zwei Wochen in dem Gremium diskutiert. Man werde sich über Instrumente abstimmen, die den 200 bereits gekündigten und weiteren 1000 im Herbst zur Freisetzung vorgesehenen Arbeitnehmern zugutekommen sollen, so Platter und Buchbauer unisono.