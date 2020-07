Der Mangel an Hausärzten ist weiter gestiegen

Hoffnungslose Suche

Doch nicht nur in der Landeshauptstadt ist die Lage angespannt. Im Bezirk Vöcklabruck werden in der Stadt Vöcklabruck, Vöcklamarkt, Ottnang und Regau seit langem Ärzte für Allgemeinmedizin gesucht. In der Stadt Braunau stehen ebenfalls schon seit längerem zwei Praxisstellen leer. Auch in Ried sowie Tumeltsham scheint die Suche hoffnungslos.