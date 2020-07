Sommerschule: Das kommt auf steirische Schüler zu

Förderbedarf auch abseits von Deutsch

Auch wenn Direktor Riegler die Sommerschule im Prinzip gutheißt – er übt auch Kritik am Konzept von Bildungsminister Heinz Faßmann: „Wir hätten uns eine längere Vorbereitungszeit erwartet.“ Außerdem sei es überraschend gewesen, dass ganze 142 Schüler die Sommerschule am Kepler besuchen – davon sind nur 41 aus der Schule, die anderen von „auswärts“. Da zielgenau zu fördern, sei herausfordernd. Dem pflichtet auch die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner bei: „Wir wurden überrascht vom Interesse der Eltern in einer so kurzen Planungsfrist“, sagt sie. „Das fordert alle Beteiligten.“