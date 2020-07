Chaostruppe auf Mörderjagd im Gruselschloss

Auch wenn sie eine Komödie in sommerlicher Open-Air-Kulisse spielen, bleiben Peter Faßhuber und sein Team ihren Ansprüchen treu. Da muss schon ein Auftragswerk her, und mit Holger Schober hat man den idealen Autor für einen originellen Krimi gefunden. In der Tradition der britischen Boulevard-Klassiker legt dieser mit „Mord im Park“ ein turbulentes Stück vor, das nicht wenige Anspielungen auf die aktuelle Situation bereithält. Die Geschichte spielt 1920 zu Zeiten der spanischen Grippe, und eine Truppe von zweitklassigen Schauspielern nimmt Quarantäne-bedingt auf einem alten Schloss das Hörspiel „Mord im Park“ für die BBC auf. Bis schließlich das Grauen selbst im Schloss Einzug hält.