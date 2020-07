Neuer Beckham-Klub startet mit Negativ-Rekord

0:1 gegen Los Angeles FC und New York, 1:2 gegen Orlando, Philadelphia und Washington DC United, knapper geht es kaum, doch am Ende steht in den Geschichtsbüchern: Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Ein Negativ-Rekord! Noch nie erwischte ein Expansionsteam in der Major League Soccer (MLS) einen derart schlechten Start.