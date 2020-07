Eine weitere Corona-Neuinfektion in Kärnten

Wie heute vom Landespressedienst veröffentlich wurde, gibt es heute, Dienstag, eine weitere Neuinfektion in Kärnten. Ein Mann aus dem Bezirk Villach ist am Virus erkrankt. Das Contact Tracing läuft. Somit gibt es aktuell 18 Erkrankte und eine weitere Genesung, also gesamt 421 ausgeheilte Fälle.