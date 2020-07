Notfallpläne für neue Corona-Ausbrüche

Es sind Szenarien, die sich keiner wünscht: Was ist bei einem Verdachtsfall im Pflegeheim zu tun? Beim Alarm nach einem Bierzelt? Wie sieht die Kette an Maßnahmen aus, die infizierte Hotelgäste nach sich ziehen? Die Covid-Nachfolgebehörde des Landes hat Notfallpläne erarbeitet. Der erweiterte Krisenstab, der bis Ende Juni im Einsatz war, sei so nicht mehr notwendig, informiert Landeshauptmann Wilfried Haslauer, dass das Corona-Krisenteam auf neue Beine gestellt wurde. Derzeit unterstützt das Bundesheer, in einer zweiten Phase werden noch 30 Jobs für Arbeitslose geschaffen.