14 Millionen Euro für Flachgautunnel

Europaweit werden 140 Verkehrsprojekte mit dem 2,2 Milliarden Euro schweren Hilfstopf der EU gefördert. Eines davon befindet sich in Salzburg. Der geplante Bahntunnel der ÖBB von Köstendorf bis zur Mozartstadt erhält für die Planung eine Unterstützung von exakt 14,1 Millionen Euro. „Der Beitrag der EU von 2,2 Milliarden Euro zu dieser wichtigen Verkehrsinfrastruktur wird der wirtschaftlichen Erholung Dynamik verleihen und voraussichtlich Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Euro generieren“, verspricht sich EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Derzeit läuft beim Tunnelprojekt noch die Suche nach einem neuen Standort für die Aushubdeponie. Der ursprüngliche scheiterte an einer Steinkrebs-Kolonie.