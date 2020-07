Bush: Eine Karriere durchzogen von Schicksalen

Zwischen Mudhoney und Orchester

Gerade auf der ersten Albumhälfte finden sich zahlreiche Highlights wie etwa der Titeltrack, das aus dem Film „John Wick 3“ bekannte „Bullet Holes“ oder der ohrwurmträchtige Opener „Flowers On A Grave“, der zügellose Aggression mit nachdenklichen Momenten vermischt. „Falling Away“ am Ende ist eine Nummer, für die auch R.E.M. töten würden. „Bush sind eben nicht wie ein Burger-Restaurant, wo du immer das gleiche Menü bestellst“, erklärt Rossdale, „manchmal freue ich mich auf dreckige Gitarren und lege alte Mudhoney-Platten auf, dann will ich wieder etwas Episches und lausche Chören. Ganz gut kriegen das in meinen Augen The Kills hin, die ihren Ideen kompromisslos folgen und gerade deshalb eine absolut eigene Identität entwickelt haben.“ Für den seit vielen Jahren in Kalifornien lebenden Briten mag „The Kingdom“ eine Rückbesinnung auf die alten Tage sein, doch für den großen Erfolg reicht Qualität allein leider nicht immer aus. Doch Rossdale fährt mit Bush ohnehin seinen eigenen Film und hält sich an den Ratschlag, den ihm David Bowie in den 90er-Jahren gab: „Überlebe einfach deine Kritiker“.