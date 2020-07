Patscherkofelbahn wird wohl Fall für die Justiz

„Viererkoalition muss gemeinsam Verantwortung tragen“

„Kann das noch ein Versehen sein, wenn so viele Fehler passiert sind?“, fragte Sint. Ein vom jetzigen Bürgermeister Georg Willi (Grüne) in Auftrag gegebener Prüfbericht habe eindeutig eine mangelhafte Projektvorbereitung und eine nicht fachgerechte Abwicklung des Bauvorhabens festgestellt. Der Landtagsabgeordnete nahm aber die gesamte Stadtkoalition in die Pflicht (damals wie heute: Grüne, FI, ÖVP, SPÖ, Anm.). „Die Viererkoalition hat die Bahn gemeinsam beschlossen und muss jetzt auch die Verantwortung gemeinsam tragen“, so Sint.