Mourinho sieht ManCity-Freispruch als „Schande“!

Rückblick: Die UEFA hatte den englischen Klub am 14. Februar wegen „schwerwiegender Verstöße“ gegen das Financial Fairplay drakonisch bestraft - mit einer Sperre für zwei Europacup-Saisonen und einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro. Deshalb war Manchester City vor das höchste Sportgericht (CAS) gezogen, das nun die Faktenlage anders als die UEFA bewertete.