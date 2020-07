Achtung! Vermehrt Falschgeld in Tirol im Umlauf

Sicherheitsmerkmale prüfen

Einen Unterschied könne man aber auch am Material des Falschgeldes erkennen. Es fühle sich auffallend „anders als echtes Banknotenpapier“ an, berichtete die Exekutive. Die Experten weisen in diesem Zusammenhang einmal mehr auf die Prüfschritte „Fühlen - Sehen - Kippen“ hin. „Sollte jemand Falschgeld in die Hände bekommen, sofort die Polizei verständigen!“