Krems stellt die besten Heurigenlokale Österreichs

Jetzt ist es amtlich: Die besten Heurigen Österreichs gibt es in Niederösterreich. Was Einheimischen bereits klar war, bestätigte nun auch das Gastronomie-Fachmagazin Falstaff. Mit jeweils 96 von 100 Punkten beim neuen Heurigen-Guide des Magazins landeten die beiden Wirte Bernd Pulker, mit seinem Heurigen in Rührsdorf, und Sepp Dockner mit seinem Winzerhof in Höbenbach, beide Bezirk Krems, ex aequo auf Platz eins.