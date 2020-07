Nach Wahlen: „Machtmonopol der Regierungspartei“

Ein Todesfall nach einer Corona-Party und immer mehr Test-Kits für zuhause - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem zu Gast im Studio: Piotr Buras, Leiter des Think Tanks ‚European Council on Foreign Relations‘ in Warschau und zuvor Korrespondent der größten polnischen Tagezeitung ‚Gazeta Wyborcza‘. Wie der hauchdünne Sieg von Andrzej Duda bei der polnischen Präsidentschaftswahl zustande kam und war er bedeutet, hat er krone.tv-Journalistin Damita Pressl erklärt.