Mehrmals mit Schere auf Opfer (24) eingestochen

Fahndung erfolgreich

Der 29-Jährige soll seinen Landsmann mit der Schere mehrere oberflächliche Stichwunden am Oberkörper zugefügt haben. Das Opfer wurde ins Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert, der Verdächtigte konnte nach einer größeren Fahndung mit mehreren Polizeistreifen in der Mariengasse festgenommen werden. Er sitzt nun in Haft.