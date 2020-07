Kreuzungscrash mit zwei Verletzten

Der 45-Jährige war von der Gniglerstraße in die Vogelweiderstraße eingebogen und der 21-Jährige fuhr auf der Vogelweiderstraße stadtauswärts. An der Kreuzung prallten die beiden PKW zusammen. Beide Fahrzeuglenker aus der Stadt Salzburg sowie ein Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus verbracht.