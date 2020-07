Australien schränkt Einreisen eigener Bürger ein

Ausgangssperre in Melbourne weiter in Kraft

Für die fünf Millionen Einwohner von Australiens zweitgrößter Stadt war am Donnerstag eine Ausgangssperre in Kraft getreten. Die Menschen dürfen ihre Häuser mindestens sechs Wochen lang nur noch für ihre Arbeit, Arztbesuche, unabdingbare Einkäufe und Sport im Freien verlassen.