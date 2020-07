Corona-Check am Flughafen fiel aus

Nach dem Abzug des Militärs ist bei der Gesundheitskontrolle am Salzburger Flughafen aus Personalmangel eine Lücke entstanden. So passierte es, dass am Donnerstag in der Früh die Passagiere einer Wizz Air Maschine aus Bosnien, wo es vom Ministerium eine aufrechte Reisewarnung gibt, unkontrolliert einreisten.