73.500 Schüler starten heute in die Ferien

Salzburgs Schüler waren in der Corona-Krise sehr gefordert. Im Heimunterricht gelang es nicht jedem von ihnen, am Ball zu bleiben. Auch die Eltern mussten einen Großteil ihres Urlaubs für Kinderbetreuung nehmen. Daher haben 96 Prozent aller Schulen an schulautonomen Tagen freiwillig Betreuung angeboten. Die Lockdown-Phase hat zudem eine Digitalisierungsoffensive ausgelöst: 800 Tablets gab es für Salzburgs Pflichtschüler. Für hochbegabte und besonders interessierte Schüler bietet der Talentesommer an zwei Standorten in Grödig und Radstadt Workshops zu Physik, Grafikdesign, Schach, Chinesisch, Bionik oder Rhetorik. Zudem schafft die Sommerschule in den beiden letzten Wochen vor dem Schulstart Abhilfe bei Förderbedarf. Mehr als 1500 Kinder und Jugendliche werden die Sommerschule an 57 Standorten, verteilt auf das ganze Bundesland, besuchen und hier ihre Deutschkenntnisse vertiefen.