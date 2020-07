„Wir ziehen die Festspiele so durch“

Auf den Gängen tragen alle Maske. An jeder Tür prangen Schilder, wie viele Personen hier anwesend sein dürfen. Räumlich stoßen die Festspiele bei ohnehin schon knappem Raumangebot an ihre Grenzen. „Wir haben in der Umgebung auch noch zusätzliche Räume angemietet“, so Crepaz. Insgesamt lassen sich die Festspiele die Corona-Maßnahmen rund 300.000 Euro kosten.