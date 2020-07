Quälerei in Kindergarten: Strafverfahren vom Tisch

Fortführungsanträge lieferten keine neuen Tatsachen oder Beweismittel

Wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte, sah das Gericht in der Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine Gesetzesverletzung oder unrichtige Gesetzesanwendung. Die Fortführungsanträge lieferten zudem keine neuen Tatsachen oder Beweismittel, die geeignet schienen, eine Änderung der Einschätzung der Staatsanwaltschaft zu bewirken, der Nachweis strafrechtlich relevanter Handlungen war nicht zu erbringen. Was die pädagogische Vertretbarkeit der angewendeten Maßnahmen betrifft, so war dies nicht von der Staatsanwaltschaft zu beurteilen, hieß es.