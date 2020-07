OÖ: Kindergarten-Schließungen werden aufgehoben

Der zuletzt sprunghafte Anstieg an Neuerkrankungen in Oberösterreich hatte zu der Maßnahme geführt, Neuinfektionen wurden vor allem an Schulen und Kindergärten registriert. Am Freitag folgte schlussendlich die Schließung von insgesamt 287 Schulen, 154 Krabbelstuben, 266 Kindergärten sowie 108 Horten mit 81.000 Schülerinnen und Schülern, 21.200 Kindern in Kindergärten und Krippen sowie 9600 Hortkindern in fünf Bezirken.