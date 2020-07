Mutter reist für 8 Tage zu Lover - Kind verhungert

Nach acht Tagen fand Mutter leblosen Körper der Dreijährigen

Doch ihr achttägiger Ausflug war zu viel für das kleine Mädchen, das schon so viel in ihrem kurzen Leben mitmachen musste. Als die seit zwei Jahren vom Kindsvater Geschiedene am 13. Juni nach Hause kam, fand sie Noa leblos in der Wohnung vor. Sie schlug Alarm, im Krankenhaus konnte schließlich nur noch der Tod des Mädchens festgestellt werden.