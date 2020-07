Zahl der Dollar-Millionäre wieder angestiegen

2019 sind die Reichen dieser Welt wieder reicher geworden, sie profitierten dabei unter anderem von steigenden Aktienkursen. Auch in Österreich ist die Zahl der Dollar-Millionäre im vergangenen Jahr deutlich gestiegen - trotz beginnender Wirtschaftsabschwächung und ungeachtet diverser internationaler Handelskriege. Davor, 2018, waren die großen Vermögen erstmals seit Jahren rückläufig gewesen. Was die Corona-Krise heuer und in den Jahren darauf für die Vermögensverhältnisse der Reichen bringt, ist noch ungewiss.