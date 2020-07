Betrunkene fuhr zu Polizei um Schlüssel zu holen

Aufgrund ihrer gefährlichen Fahrweise wurde die Lenkerin, die sich am abendlichen Heimweg in den Bezirk Tulln befand, auf der B…19 in Asperhofen von der Polizei angehalten. Und die Beamten lagen mit ihrer Vermutung goldrichtig. Die Frau hatte reichlich Alkohol getankt, die Messung ergab knapp zwei Promille. Die logische Folge: Ihr wurden Führerschein und Autoschlüssel abgenommen. Sie musste die restliche Strecke im Taxi zurücklegen.