So lief das steirische „Corona-Schuljahr“

Gut fällt dagegen die steirische Maturabilanz aus: Im österreichweiten Vergleich liegen unsere 5223 „Reifeprüflinge“ vorne: So bekamen 25,9 Prozent auf die Zentralmatura in Deutsch einen Einser, das ist der österreichische Spitzenwert. Auch in Englisch überzeugten die Steirer durch Glanzleistungen (29,1 Prozent mit Einsern). In Mathematik hagelte es dagegen zahlreiche „Nicht genügend“, nur 6,8 Prozent der AHS-Besucher erhielten ein „Sehr gut“ auf die Rechen-Klausur. Sie sei zu schwer gewesen, meinen viele.