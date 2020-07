Gefängnis für junge Tankstellen-Räuber

Nicht einmal zwei Monate nach der fatalen Idee, in Innsbruck eine Tankstelle zu überfallen, müssen drei junge Räuber (20, 18 und 17 Jahre) nach dem Prozess am Landesgericht nun ins Gefängnis. Einen Teil Beute von 1825 Euro hatten die Unterländer sofort in Drogen „investiert“ – was auch der Grund für die Tat war.