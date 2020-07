Widerstandsfähigkeit zäher Ischgler wird erforscht

Die Zähigkeit der Menschen in Ischgl in der Coronavirus-Krise hat viele in Erstaunen versetzt. Obwohl bei 42 Prozent der Bevölkerung Antikörper nachgewiesen wurden, gab es kaum Todesfälle und nur wenige Krankenhausaufenthalte. Die Wissenschaft will jetzt herausfinden, ob es an den Genen, dem Vitamin-D-Spiegel oder möglicherweise an der Bergluft liegt.