Lebensgefahr nach einem Schlag auf den Kopf

Bei einer Schlägerei in Wels hat ein 48-Jähriger schwerste Kopfverletzungen davongetragen. Bereits in der Nacht auf den 28. Juni waren zwei Gruppen in einen handfesten Streit geraten. Dabei bekam das Opfer einen Faustschlag ins Gesicht, ging zu Boden und schlug hart mit dem Hinterkopf am Asphalt auf. Inzwischen konnte ein Hauptverdächtiger ausfindig gemacht werden.