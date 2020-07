Spur der Verwüstung im Gasteinertal

„Kleiner Bach wurde zum reißenden Strom“

Grund für die notgedrungene Evakuierung in Bad Gastein war der Scheiblingbach, der fast über die Ufer trat. „Der Bach wurde zum reißenden Strom und riss sogar eine Brücke bei Kötschach mit“, erzählt Feuerwehrkommandant Herbert Stöckl. Acht Häuser waren deshalb für einige Stunden von der Außenwelt abgeschnitten. Auch in Mittersill hinterließ das Unwetter Spuren der Verwüstung. „Wenn plötzlich ein Bach in die Squash Halle im Erdgeschoss rinnt, dann schaut man erst einmal“, so Hotelleiterin Nicole Huber. „Wir hoffen, dass zumindest die Heizung bald wieder funktioniert. Der Schaden ist schon groß genug.“