Polizei kam drei Serieneinbrechern auf Schliche

Tatorte in Salzburg: Wals-Siezenheim, St. Johann im Pongau, Werfen, Niedernsill und dreimal in Zell am See. Der 38-Jährige aus dem Trio steht zudem in Verdacht in Häuser in Frankreich und Deutschland eingebrochen zu sein. Er wurde am 31. Jänner am Grenzübergang Basel festgenommen und sitzt derzeit in der Schweiz in Haft. Sein 30-jähriger Komplize leistet im dort Gesellschaft. Er wurde am 21. Februar nach einem Einbruch in der Schweiz festgenommen und sitzt ebenfalls dort ein. Nach dem 40-jährigen Georgier wird mit Europäischem Haftbefehl gefahndet.