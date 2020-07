Szoboszlai: „Ich bin einfach ein Mann geworden“

In den zehn Spielen seit dem Re-Start holte man acht Siege und zwei Remis und stieg wieder zur unumstrittenen Nummer eins im Land auf. Daran soll sich auch in der kommenden Saison nichts ändern, obwohl wieder Leistungsträger verkauft werden könnten. „Der Umbruch wird sicher nicht so groß sein wie letztes Jahr“, versprach Freund. „Der eine oder andere wird den Verein verlassen und den nächsten Schritt machen, doch die nächsten stehen schon in den Startlöchern.“