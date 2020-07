„Halt den Mund!“ Ismael geht auf Kühbauer los

„Bleib ruhig, halt den Mund! Wir sehen uns noch“, rief der Franzose und gestikulierte wild am Spielfeldrand in Richtung Kühbauer. Der hatte sich zuvor über eine Gelbe Karte für Stojkovic nach Foul an Frieser echauffiert. Erst der Vierte Offizielle konnte den LASK-Coach beruhigen und die Wogen glätten.