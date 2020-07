Wanderinnen mussten aus Gewittern gerettet werden

In Hagel geraten

Ebenso wanderte eine 18-Jährige aus Wels am 1. Juli 2020 allein im Gemeindegebiet Windischgarsten über den markierten Leitersteig in Richtung Haslersgatterl bzw. zum Sender Kleinerberg. Gegen 15 Uhr befand sie sich am Abstieg über den Schafsteig zurück zum Ausgangsort ihrer Wanderung. Dabei wurde sie von einem Gewitter mit Hagelniederschlag überrascht. Die Frau setzte einen Notruf ab und verständigte so die Bergrettung, welche sich unverzüglich auf den Weg machte. Die 18-Jährige befand sich zu dieser Zeit auf einem Forstweg. Sie konnte schnell lokalisiert und mit dem Fahrzeug unverletzt aus dem Gewitter ins Tal transportiert werden.