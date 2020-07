„Schreibfehler“: SPÖ holt wohl doch die „Absolute“

Zumindest in den obersteirischen Industriestädten ist die Gemeinderatswahl am Sonntag für die amtierenden Ortschefs gut ausgegangen - sie fuhren fast durchwegs große Erfolge ein. In der Bezirkshauptstadt Mürzzuschlag dürfte er wohl noch eindrucksvoller ausfallen: Denn nach „Krone“-Informationen ist für die SPÖ in der 8500-Einwohner-Gemeinde jetzt sogar eine absolute Mehrheit möglich!