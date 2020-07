Kulturjahr Graz 2020 wagt nun den Neustart

Am 3. Juli startet auch das Projekt „Der Grazer Kunstverein zieht um!“ wieder - mit einer filmischen Arbeit über das öffentliche Baden im Bezirk Mariatrost, gefolgt von einer Buschenschank-Lesegruppe in Ries am 24. Juli. Noch im Juli wird auch der interaktive „Humming Room“ von Elisabeth Harnik im Grazer Augarten in Betrieb gehen, der bei den Besuchern das Hörerlebnis der Natur sensibilisieren soll. Viele weitere Projekte folgen!