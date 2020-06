Vergewaltiger fand sein Opfer (13) über Snapchat

Wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger steht heute, Dienstag ein 20-Jähriger in Klagenfurt vor Gericht: Der Mann soll sich im Jänner in seinem Auto an einer 13-Jährigen vergangen haben. Er hatte mit ihr über die Instant-Messaging-Plattform Snapchat Kontakt geknüpft. Eine 17-Jährige soll sein zweites Opfer gewesen sein.