„So schlimm war es bei uns schon lange nicht mehr“

Enorme Regenmassen prasselten nach dem Wochenende auf Salzburg. Am stärksten vom Unwetter betroffen war der Flachgau. Neumarkt verzeichnete ganze 13 Feuerwehr-Einsätze in einer Nacht, elfmal mussten die Floriani in Seekirchen ausrücken. In Obertrum kam es trotz modernem Hochwasserschutz zu neun Einsätzen.