L‘Oreal verzichtet auf Bezeichnung „Aufheller“

Worte wie diese sollten von Hautpflegeprodukten entfernt werden, bestätigte das Unternehmen auf Anfrage am Sonntag in Paris. Einen Grund für die Entscheidung gab das Unternehmen allerdings nicht an. Wohl auch aus Sorge, mit etwaigen Aussagen erst recht in den Fokus der Rassismusdebatte zu geraten. Offen blieb auch, von welchem Zeitpunkt an die neue Regelung gilt und ob möglicherweise Produkte zurückgezogen werden.