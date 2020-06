Frauen zu unlustig? Ärger über „Sommerkabarett“

Auf freiwilliger Basis scheint es nicht optimal zu funktionieren. Was halten Sie von einer Frauenquote bei TV-Shows oder Festivals?

Michael Niavarani: Ich bin für die Frauenquote, weil es mittlerweile genug lustige Frauen gibt.

Angelika Niedetzky: Gerade bei einer Fernsehsendung bin ich natürlich für eine Frauenquote. Weil es einfach fair allen Künstlerinnen gegenüber ist. Das sollte selbstverständlich sein.

Julia Sobieszek: Ja, ich denke auch, dass es ohne Zwang nicht geht. Das sieht man in vielen anderen Bereichen.

Anita Zieher: Von alleine ändert sich offensichtlich zu wenig, weil viele in alten Mustern denken, also: ja. Man könnte etwa jeden Monat eine Sendung im ORF machen, bei der drei bis vier Kabarettistinnen auftreten, so wie sie es in Deutschland höchst erfolgreich machen. Bei unseren Nachbarn ist es mittlerweile ganz normal, eine Kabarettistin im Fernsehen zu sehen, bei uns ist es noch immer eine Ausnahme.

Caroline Athanasiadis: Ich bin für Vielfalt! Es werden ja auch immer nur dieselben Männer gezeigt. Das ist verdammt nochmal langweilig! Zeigt die Jungen und die Alten, Frauen und Männer. Die Mischung macht es und jeder hat sein Publikum.