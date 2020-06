Umfrage: Wie organisieren Eltern die Sommerferien?

Alltag im Schatten des Virus

Darum wird die Fragestellung in der Familien-Umfrage von Arbeiterkammer und „OÖ Krone“ speziell auf den Alltag im Schatten von Corona abgestimmt. Einerseits im Rückblick: Wie lief das Lernen zuhause? Wie ließen sich Berufstätigkeit der Eltern und die Anforderungen im Homeschooling vereinbaren? Wie ging es den Familien mit den Schulöffnungszeiten? Wie lief der Schichtbetrieb? Und dann gibt’s einen Blick in die Zukunft: Wie schauen die Pläne für die Kinderbetreuung in den Sommerferien aus?