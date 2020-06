Ötztal hofft auf „blaues Auge“ im Corona-Sommer

Stornierungen kostenlos

Am Freitag startete man jedenfalls gemeinsam offiziell in die Sommersaison mit einem Zuckerl: Kostenlose Stornogarantie bis sieben Tage vor der Anreise. Und man setzt alles auf eine Karte: auf die Ötztal (Premium) Card, die den Genuss praktisch aller Freizeitaktivitäten im Tal beinhaltet. In der Kommunikation mussten die Ötztaler das Rad nicht neu erfinden: Man lockt die Biker, die Wanderer, die Kletterer und stellt generell Sport in der freien Natur in den Fokus. Aber auch die Action.