Russland: Verstöße bei Verfassungsreferendum

Die Wahlleiterin hatte nach Angaben der Agentur Interfax am Sonntag in Moskau kritisiert, dass es viele anonyme Beschwerden gebe und die Bürger dann aufgefordert, sie offiziell zu melden. Auch Präsident Putin hatte zuletzt davor gewarnt, die Wähler zu zwingen und die Ergebnisse zu schönen. Das Resultat müsse „absolut zuverlässig und legitim“ sein. Mit Stand Sonntag lag die Wahlbeteiligung nach den Worten Pamfilowas bei 28,5 Prozent. Das waren knapp 31 Millionen Stimmen. Insgesamt sechs Tage lang können sich 110,5 Millionen Wahlberechtigte an dem Referendum beteiligen. Es endet am 1. Juli.