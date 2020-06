Holzhütte wurde in Tirol ein Raub der Flammen

Gegen 18 Uhr versorgte eine 73-jährige Einheimische ihre Bienen in der Holzhütte und sie verwendete dabei laut Polizei einen so genannten „Smoker“. „Beim Verlassen der Hütte stellte die Frau den noch in Betrieb befindlichen Smoker auf einen Holztisch. Gegen 21 Uhr stand das Gebäude schließlich in Vollbrand“, heißt es vonseiten der Ermittler.