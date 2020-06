Gewitter teilte sich über Wien in zwei Zellen

Ein kräftiges Unwetter, das sich in zwei Zellen geteilt hatte, ist am Freitagnachmittag über Wien gezogen - und hatte Hagel und Starkregen im Gepäck. Am frühen Abend zog ein weiteres Gewitter über die Bezirke. Nach nicht einmal einer halben Stunde war der Spuk wieder vorbei, die Wiener wurden abschließend mit dem Anblick eines wunderschönen Regenbogens belohnt (siehe Video oben).