Aflenz: 100-jähriges Jubiläum als Kurort

„Klimakurort“ statt heißer Großstadt

Auch heute noch sind die gute Luft und die Natur die stärksten Argumente, mit denen die Aflenzer Gäste in ihren Ort locken wollen. „Für gute Luft und Erholung abseits vom Trubel muss man nicht auf die Malediven fliegen, das kann man auch näher haben“, wirbt Bürgermeister Hubert Lenger. Er ist überzeugt davon, dass vor allem die heißen Temperaturen im Sommer die Städter aufs Land bringen. „Bei uns gibt es keine Tropennächte, hier kann es in der Nacht noch abkühlen“, so der Ortschef. Deswegen möchte man sich in Zukunft als „Klimakurort“ etablieren.