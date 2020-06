Die „schnellsten“ Meister von Europas Topligen

Mit dem Titelgewinn ist für den FC Liverpool am Donnerstag eine 30-jährige Durststrecke zu Ende gegangen. Auf dem Weg zum Meistertitel ließ Liverpool einige Rekorde purzeln. So früh wie Jürgen Klopps Team erreichte in der Premier League noch niemand die Meisterschaft. Obendrein gelang der beste Saisonstart in Europa (61 Punkte aus 21 Spielen) und saisonübergreifend die beste Punkteausbeute in 38 Premier-League-Spielen (104 Punkte).