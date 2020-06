Lkw-Reifen löste sich und prallte in Gegenverkehr

Sie mussten nach der Versorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht werden. Der Lkw-Lenker, ein 37-jähriger Mann aus dem Pinzgau, kam mit dem Schrecken davon. Der Pkw wurde bei dem Unfall laut Polizei beträchtlich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war am Unfallort für rund zwei Stunden nur einspurig befahrbar.