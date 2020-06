Neumarkt fällt den Beschluss für ein Hallenbad

Am Mittwoch fiel in der Neumarkter Gemeindevertretungssitzung einstimmig der positive Grundsatzbeschluss. „Wir bekennen uns dazu, einerseits ein weiteres attraktives Freizeitangebot zu ermöglichen und andererseits schon unsere Kleinsten auf dem Weg zum sicheren Erlernen des Schwimmens zu begleiten“, betont Stadtchef Adi Rieger. Neumarkt will sich auch anteilig am Bau und den zu erwartenden jährlichen Verlusten beteiligen. Allerdings fordert Rieger, dass die Entfernung der beteiligten Gemeinden zum Hallenbad bei der Kostenaufteilung berücksichtigt werde. Auch ein Kostendeckel sowie ein Betriebskonzept mit konkreten Zahlen sind für ihn Bedingungen.